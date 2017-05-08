Поляк викрав британську модель і намагався продати її на аукціоні

Британську модель викрали і шість днів тримали в заручниках в Італії

За даними поліції, 20-річна модель приїхала до Італії на зйомки, які насправді і не планувалися. 11 липня на неї напали і викрали.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на The Guardian.

Викрадач уже заарештований, його жертва знаходиться в британському консульстві в Мілані.

Зловмисник, яким виявився громадянин Польщі, мав намір продати дівчину за 230 тис. фунтів (€255 тис.) на онлайн-аукціоні в даркнеті – анонімному сегменті Інтернету, до якого неможливо підключитися через звичайний браузер і який вкрай складно контролювати.

Також викрадач почав вимагати гроші у агента дівчини в якості гарантії її безпеки – близько €50 тис.

Викуп не був виплачений, проте підозрюваний Лукаш Херба через шість днів привіз молоду британку до будівлі консульства. Всі ці дні вона провела прикута наручниками до меблів.

За даними місцевих ЗМІ, злочинець вирішив відпустити дівчину, коли дізнався, що у неї є маленька дитина.

Як виявилося, сам Херба вже деякий час постійно проживає у Великобританії, і сусіди підтвердили, що він поїхав близько трьох тижнів тому.

Поліція розглядає як версію того, що дівчину дійсно збиралися продати, так і припущення щодо того, що викрадач мав намір обдурити потенційних покупців і виманити у них гроші.

У свою чергу Daily Mail відзначає, що мова може йти про угруповання "Чорна смерть", яке існує ще з середини 1990-х років і діє в даркнеті. Вони займаються не лише торгівлею людьми, а й торгівлею наркотиками, зброєю та вибухівкою.

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