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Поляка, який спалив герб України, видворили з країни

В СБУ пояснили, що примусово видворили студента за вчинення хуліганських дій, які відкрито принижували національну честь та гідність українців
СБУ видворила з України громадянина Польщі, студента одного із вищих навчальних закладів Тернополя, за публічну наругу над стилізованим зображенням Малого Державного Герба України.
Поляка, який спалив герб України, видворили з країни Фото: facebook.com/SSU.Ternopil/

Про це інформує прес-служба СБУ в Тернопільській області.

Правоохоронці встановили, що 19-річний поляк під час відпочинку з друзями у закладі громадського харчування публічно спалив у каміні стилізоване зображення Малого Державного Герба України, що прикрашало стіну зали.

"Зважаючи на відсутність у діях іноземця складу злочину та одночасну невідповідність його подальшого перебування в Україні інтересам забезпечення безпеки нашої держави, 12 березня правопорушника примусово повернуто на територію Польщі із забороною в’їзду до України терміном на три роки", - йдеться у повідомленні.

В СБУ пояснили, що примусово видворили студента за вчинення хуліганських дій, які відкрито принижували національну честь та гідність українців, а також могли призвести до розпалення національної ненависті.

Нагадаємо, у Польщі суд покарав трьох молодих людей, які у вересні минулого року на Ринковій площі міста Свідниця зняли український прапор, потоптали його та витерли об нього своє взуття.

 

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13 03 2018 19:15
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