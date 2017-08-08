Поляков досі не здав закордонні паспорти, - САП

Депутат Верховної Ради з фракції Народний фронт Максим Поляков, який в якості підозрюваного у хабарництві був відпущений судом під заставу в 304 тисячі гривень з необхідністю носити електронний браслет, не здав правоохоронцям два закордонних паспорти.

В розпорядженні Полякова є два закордонних паспорти, які він залишив у себе на руках., - заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Валентин Мусіяка, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначимо, що у вівторок, 8 серпня Солом'янський райсуд Києва має розглянути клопотання прокуратури про стягнення в дохід держави застави, внесеної народним депутатом Поляковим.

Таку вимогу у відомстві обґрунтовують тим, що підозрюваний відмовився надіти електронний браслет і не здав свої закордонні паспорти.

21 червня 2017 року Генеральний прокурор України вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт двох Полякова та Розенблата. 11 липня ВР надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Полякова, проте відмовила у наданні згоди на затримання та арешт.Раніше захист нардепа Максима Полякова подав апеляцію на рішення суду, згідно з яким він повинен носити електронний браслет і здати всі паспорти.

У п'ятницю, 21 липня, Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Полякова.

Слідство вбачає в діях Полякова ознаки хабарництва на суму 7500 доларів в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ. Депутату може загрожувати до 12 років в'язниці.

Згодом Поляков вніс призначену судом заставу у 304 тисячі гривень.