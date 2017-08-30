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Поляков маніпулює "статусом потерпілого", – суд

Жодного рішення стосовно того аби надати Полякову статус потерпілого не було
Печерський районний суд Києва спростовує інформацію народного депутата від фракції "Народний фронт" Максима Полякова про нібито надання йому статусу потерпілого у справі щодо провокації підкупу НАБУ.
Поляков маніпулює "статусом потерпілого", – суд Максим Поляков. Фото: Сергій Нужненко

Про це повідомляє прес-служба суду у Facebook.

В прес-службі зазначили, що жодного рішення стосовно того аби надати Полякову статус потерпілого не було. Мова йде лише про ухвалу слідчого судді щодо розгляду заяви депутата.

"Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.08.2017 зобов’язано слідчого, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 42017000000002187 від 07.07.2017 розглянути заяву Полякова Максима Анатолійовича про залучення до вказаного кримінального провадження як потерпілого", - сказано в заяві.

Прес-служба зазначає, що жодного рішення про визначення процесуального статусу як потерпілого за Максимом Поляковим в кримінальному провадженні не ухвалювалось.

Раніше сам Поляков написав у Facebook наступне: "рішенням Печерського районного суду міста Києва за мною визначено процесуальний статус потерпілого у справі щодо провокації підкупу НАБУ".

Полякова підозрюють у хабарництві - депутат вимагав гроші, на думку слідчих, в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ. Депутату може загрожувати до 12 років в'язниці. 11 липня Верховна Рада зняла недоторканність з Полякова, але не дозволила його затримати і заарештувати.

23 серпня правоохоронці наділи електронний засіб контролю на нардепа.

Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на всю нерухомість, якою володіє депутат Верховної Ради Максим Поляков, а також на автомобіль BMW, кошти й годинник.

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