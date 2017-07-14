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Поляков не прийде на допит НАБУ через хворобу

Нардеп взяв лікарняний
Депутат Народного фронту Максим Поляков не прийде на допит до НАБУ у п'ятницю, 14 липня.
Поляков не прийде на допит НАБУ через хворобу Максим Поляков. Фото: Максим Марусенко

"Депутат Максим Поляков сьогодні не прийде на допит до НАБУ. Подзвонила йому. Каже, що чекати його не потрібно. Він захворів, зранку взяв лікарняний", - написала журналістка Ельвіна Сеітбуллаєва у своєму Facebook.

За інформацією "Української Правди", у НАБУ цього дня дійсно мав відбутися допит Полякова. Але туди прийшов адвокат і надав довідку про те, що Поляков на лікарняному.

Нагадаємо, що Верховна Рада проголосувала за рішення про зняття недоторканості та дозвіл арешту депутата від "Народного фронту" Максима Полякова.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що 13 липня особисто вручить підозри народним депутатам Бориславу Розенблату і Максиму Полякову.

Відзначимо, що Полякову та Розенблату інкриміновано хабарництво в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ.

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