Поляков вніс заставу, - ДОКУМЕНТ

Народний депутат Максим Поляков вніс призначену судом заставу у 304 тисячі гривень.

"Законослухняний громадянин вніс заставу", - написав депутат у Facebook і додав копію відповідного платіжного доручення на користь Держказначейства.

Документ датований 25-м липня. Призначення платежу: "Внесення застави за Полякова М.А.", сума платежу: "304 000 грн".

Також Поляков сплатив 750 грн комісії за перерахування коштів. Це відображено в меморіальному ордері, що додається.

Як відомо, Поляков (фракція "Народний фронт") не дозволив правоохоронним органам надіти на себе електронний браслет стеження.

У п'ятницю, 21 липня, Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Полякова.

Слідство вбачає в діях Полякова ознаки хабарництва на суму 7500 доларів в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ. Депутату може загрожувати до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, що Верховна Рада проголосувала за рішення про зняття недоторканості з депутата від "Народного фронту" Максима Полякова.

13 липня генпрокурор Юрій Луценко вручив підозри нардепам Бориславу Розенблату та Максиму Полякову.