Полякову дозолили зняти електронний браслет
При цьому суд продовжив інші зобов'язання нардепа ще на 2 місяці - до 9 квітня. Серед них - заборона Полякову виїзду за кордон, - повідомляють "Українські новини" з посиланням на представника суду.
Нагадаємо, що в грудні 2017 року суд зняв з Полякова зобов'язання не виїжджати з Києва і Черкас без дозволу прокуратури.
Зазначимо, що Поляков кілька разів раніше відмовлявся виконати рішення суду і надягти електронний браслет.
Максим Поляков і Борислав Розенблат - фігуранти так званої бурштинової справи. У діях Розенблата ГПУ вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму 280 тис. дол., в діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва на суму 7,5 тис. дол. Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів та вчинення інших дій, пов'язаних з видобуванням бурштину, в інтересах компанії-нерезидента.
У САП кажуть, що розслідування справи Розенблата та Полякова планується завершити в лютому-березні.
Раніше iPress.ua повідомляв, що Поляков вніс заставу у розмірі 608 тис. гривень.
Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на всю нерухомість, якою володіє депутат Верховної Ради Максим Поляков, а також на автомобіль BMW, кошти й годинник.
23 серпня правоохоронці наділи електронний засіб контролю на нардепа.
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