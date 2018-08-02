Полякову дозолили зняти електронний браслет

Солом'янський районний суд Києва на сьогоднішньому засіданні скасував зобов'язання народного депутата Максима Полякова носити електронний браслет контролю.

При цьому суд продовжив інші зобов'язання нардепа ще на 2 місяці - до 9 квітня. Серед них - заборона Полякову виїзду за кордон, - повідомляють "Українські новини" з посиланням на представника суду.

Нагадаємо, що в грудні 2017 року суд зняв з Полякова зобов'язання не виїжджати з Києва і Черкас без дозволу прокуратури.

Зазначимо, що Поляков кілька разів раніше відмовлявся виконати рішення суду і надягти електронний браслет.

Максим Поляков і Борислав Розенблат - фігуранти так званої бурштинової справи. У діях Розенблата ГПУ вбачає ознаки зловживання впливом і хабарництва на загальну суму 280 тис. дол., в діях Полякова – ознаки зловживання впливом і хабарництва на суму 7,5 тис. дол. Цих депутатів підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів та вчинення інших дій, пов'язаних з видобуванням бурштину, в інтересах компанії-нерезидента.

У САП кажуть, що розслідування справи Розенблата та Полякова планується завершити в лютому-березні.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Поляков вніс заставу у розмірі 608 тис. гривень.

Нагадаємо, що Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на всю нерухомість, якою володіє депутат Верховної Ради Максим Поляков, а також на автомобіль BMW, кошти й годинник.

23 серпня правоохоронці наділи електронний засіб контролю на нардепа.