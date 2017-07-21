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Полякову призначили заставу в розмірі 300 тис грн

Депутата зобов'язали носити електронний браслет стеження
Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для депутата Верховної Ради Максима Полякова (фракція "Народний фронт").
Полякову призначили заставу в розмірі 300 тис грн Максим Поляков. Фото: Сергій Нужненко

Суд призначив йому заставу 300 тисяч гривень, зобов'язав здати закордонний паспорт і носити електронний браслет стеження, інформує "Lb.ua".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд встановити заставу для Полякова в розмірі 500 тисяч гривень, зобов'язати його носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

Слідство вбачає в діях Полякова ознаки хабарництва на суму 7500 доларів в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ. Депутату може загрожувати до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, що Верховна Рада проголосувала за рішення про зняття недоторканості з депутата від "Народного фронту" Максима Полякова.

13 липня генпрокурор Юрій Луценко вручив підозри нардепам Бориславу Розенблату та Максиму Полякову.

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