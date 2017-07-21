Полякову призначили заставу в розмірі 300 тис грн

Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для депутата Верховної Ради Максима Полякова (фракція "Народний фронт").

Суд призначив йому заставу 300 тисяч гривень, зобов'язав здати закордонний паспорт і носити електронний браслет стеження, інформує "Lb.ua".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд встановити заставу для Полякова в розмірі 500 тисяч гривень, зобов'язати його носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

Слідство вбачає в діях Полякова ознаки хабарництва на суму 7500 доларів в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ. Депутату може загрожувати до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, що Верховна Рада проголосувала за рішення про зняття недоторканості з депутата від "Народного фронту" Максима Полякова.

13 липня генпрокурор Юрій Луценко вручив підозри нардепам Бориславу Розенблату та Максиму Полякову.