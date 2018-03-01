Поляки визнали політиком року президента Анджея Дуду
Його ім’я в опитуванні CBOS назвали 13% респондентів, інформує Onet.pl.
11% підтримали Беату Шидло, яка на час опитування ще обіймала посаду прем’єр-міністра. 8% респондентів назвали чинного главу польського уряду Матеуша Моравецького.
Лідера керівної партії "Право і справедливість" вказали всього 5% респонденів. Главу Європейської Ради і екс-прем’єра Дональда Туска, який перебуває в опозиції до теперішньої польської влади, назвали всього 3%.
Втім, примітно, що абсолютна більшість опитаних – 50% - не назвали ім’я жодного політика, пояснивши це тим, що вони або не цікавляться політикою (27%), або не бачать серед сучасних політиків достойних цього титулу (23%).
Нагадаємо, Польща з 1 січня стала непостійним членом Ради Безпеки ООН від країн Східної Європи, змінивши Україну.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Прихильники Саакашвілі будують барикади і розбирають бруківку, - ФОТО
- ФОТО "Ми - не нація злодіїв": тисячі румунів протестують проти корупції, - ФОТОРЕПОРТАЖ (відео)
- ФОТО 20 найвражаючих кадрів Євромайдану, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків