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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Поляки визнали політиком року президента Анджея Дуду

Главу Європейської Ради і екс-прем’єра Дональда Туска, який перебуває в опозиції до теперішньої польської влади, назвали всього 3%
Поляки назвали президента Анджея Дуду політиком, який у минулому році найкраще працював у інтересах країни.
Поляки визнали політиком року президента Анджея Дуду Анджей Дуда. Фото: agencja gazeta

Його ім’я в опитуванні CBOS назвали 13% респондентів, інформує Onet.pl.

11% підтримали Беату Шидло, яка на час опитування ще обіймала посаду прем’єр-міністра. 8% респондентів назвали чинного главу польського уряду Матеуша Моравецького.

Лідера керівної партії "Право і справедливість" вказали всього 5% респонденів. Главу Європейської Ради і екс-прем’єра Дональда Туска, який перебуває в опозиції до теперішньої польської влади, назвали всього 3%.

Втім, примітно, що абсолютна більшість опитаних – 50% - не назвали ім’я жодного політика, пояснивши це тим, що вони або не цікавляться політикою (27%),  або не бачать серед сучасних політиків достойних цього титулу (23%).

Нагадаємо, Польща з 1 січня стала непостійним членом Ради Безпеки ООН від країн Східної Європи, змінивши Україну.

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