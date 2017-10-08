Поляки закликають владу не розміщувати на обкладинці паспорта Меморіал орлят у Львові
Активна частина польського громадянського суспільства виступила зі зверненням до міністра внутрішніх справ країни Маріуша Блащака із закликом змінити правила конкурсу, виключивши з переліку варіантів зазначені мотиви-ілюстрації.
Ініціатори звернення вважають, що провокаційний конкурс може обернутися погіршенням відносин Польщі з сусідніми держави. На сьогоднішній день свої підписи під документом поставили 122 людини, серед яких журналісти, діячі культури і громадські діячі. Про це повідомляє "Польське радіо".
"Дбаючи про добрі відносини Польщі з Литвою та Україною, закликаємо міністра внутрішніх справ та адміністрації пана Маріуша Блащака усунути зображення Остробрамської каплиці та Цвинтаря оборонців Львова з переліку мотивів, представлених на конкурс Міністерства, метою якого є вибір ілюстрації для нового польського паспорту", - йдеться у зверненні.
Нагадаємо, Польща збирається надрукувати паспорти із зображенням Меморіалу орлят у Львові.
На сторінках нового паспорта, згідно із задумом польського МВС, будуть зображені важливі для Польщі історичні особи та мотиви.
В свою чергу, Міністерство закордонних справ України вручило ноту протесту послові Польщі Яну Пєкло через пропозицію зобразити на сторінках польських паспортів зображення польського військового кладовища.
Меморіал орлят у Львові - польське військове кладовище, частина Личаківського кладовища, на якому поховані учасники боїв проти Західноукраїнської народної республіки у 1918-20 роках та проти більшовиків.
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