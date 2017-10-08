Поляки закликають владу не розміщувати на обкладинці паспорта Меморіал орлят у Львові

У Польщі вважають, що це може призвести до погіршення відносин з Україною

Польські журналісти, експерти, діячі культури та представники громадських організацій збирають підписи під зверненням до міністерства внутрішніх справ Польщі, закликаючи виключити з конкурсу ілюстрацій для нового закордонного паспорта зображення Меморіалу орлят у Львові та Гострої брами у Вільнюсі.

Активна частина польського громадянського суспільства виступила зі зверненням до міністра внутрішніх справ країни Маріуша Блащака із закликом змінити правила конкурсу, виключивши з переліку варіантів зазначені мотиви-ілюстрації.

Ініціатори звернення вважають, що провокаційний конкурс може обернутися погіршенням відносин Польщі з сусідніми держави. На сьогоднішній день свої підписи під документом поставили 122 людини, серед яких журналісти, діячі культури і громадські діячі. Про це повідомляє "Польське радіо".

"Дбаючи про добрі відносини Польщі з Литвою та Україною, закликаємо міністра внутрішніх справ та адміністрації пана Маріуша Блащака усунути зображення Остробрамської каплиці та Цвинтаря оборонців Львова з переліку мотивів, представлених на конкурс Міністерства, метою якого є вибір ілюстрації для нового польського паспорту", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, Польща збирається надрукувати паспорти із зображенням Меморіалу орлят у Львові.

На сторінках нового паспорта, згідно із задумом польського МВС, будуть зображені важливі для Польщі історичні особи та мотиви.

В свою чергу, Міністерство закордонних справ України вручило ноту протесту послові Польщі Яну Пєкло через пропозицію зобразити на сторінках польських паспортів зображення польського військового кладовища.

Меморіал орлят у Львові - польське військове кладовище, частина Личаківського кладовища, на якому поховані учасники боїв проти Західноукраїнської народної республіки у 1918-20 роках та проти більшовиків.