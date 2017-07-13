Помер 72-річний екс-чиновник ФІФА Блейзер

У США у віці 72 років помер колишній чиновник ФІФА Чак Блейзер. Він був одним з найбільш відомих фігурантів справи про корупцію в футбольної організації і зізнався в отриманні хабарів і причетності до відмивання коштів.

Блейзер був ключовим інформатором у справі про корупцію у ФІФА і дав свідчення проти багатьох функціонерів футбольної організації, в тому числі проти Йозефа Блаттера. Про це повідомляє "Медуза".

Блейзер в останні роки хворів на рак. У 2015 році йому довічно заборонили займатися футболом.

Довідка: Чак Блейзер входив до керівного складу ФІФА з 1997 по 2013 роки. Він вважався відповідальним за популяризацію футболу в США, який за ці роки увійшов до числа найбільш популярних видів спорту в Північній Америці.

У 2013 році правоохоронні органи США пред'явили звинувачення Блейзера в корупції. Він вирішив визнати провину і став давати свідчення.

Як повідомляв iPress.ua, у серпні минулого року у віці 100 років помер колишній президент ФІФА Жоао Авеланж.