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Помер 72-річний екс-чиновник ФІФА Блейзер

Блейзер в останні роки хворів на рак
У США у віці 72 років помер колишній чиновник ФІФА Чак Блейзер. Він був одним з найбільш відомих фігурантів справи про корупцію в футбольної організації і зізнався в отриманні хабарів і причетності до відмивання коштів.
Помер 72-річний екс-чиновник ФІФА Блейзер Фото: rtr-vesti.ru

Блейзер був ключовим інформатором у справі про корупцію у ФІФА і дав свідчення проти багатьох функціонерів футбольної організації, в тому числі проти Йозефа Блаттера. Про це повідомляє "Медуза".

Блейзер в останні роки хворів на рак. У 2015 році йому довічно заборонили займатися футболом.

Довідка: Чак Блейзер входив до керівного складу ФІФА з 1997 по 2013 роки. Він вважався відповідальним за популяризацію футболу в США, який за ці роки увійшов до числа найбільш популярних видів спорту в Північній Америці.

У 2013 році правоохоронні органи США пред'явили звинувачення Блейзера в корупції. Він вирішив визнати провину і став давати свідчення.

Як повідомляв iPress.ua, у серпні минулого року у віці 100 років помер колишній президент ФІФА Жоао Авеланж.

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13 07 2017 10:41
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