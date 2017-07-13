Помер 72-річний екс-чиновник ФІФА Блейзер
Блейзер був ключовим інформатором у справі про корупцію у ФІФА і дав свідчення проти багатьох функціонерів футбольної організації, в тому числі проти Йозефа Блаттера. Про це повідомляє "Медуза".
Блейзер в останні роки хворів на рак. У 2015 році йому довічно заборонили займатися футболом.
Довідка: Чак Блейзер входив до керівного складу ФІФА з 1997 по 2013 роки. Він вважався відповідальним за популяризацію футболу в США, який за ці роки увійшов до числа найбільш популярних видів спорту в Північній Америці.
У 2013 році правоохоронні органи США пред'явили звинувачення Блейзера в корупції. Він вирішив визнати провину і став давати свідчення.
Як повідомляв iPress.ua, у серпні минулого року у віці 100 років помер колишній президент ФІФА Жоао Авеланж.
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