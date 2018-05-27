Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Помер астронавт Алан Бін, який четвертим побував на Місяці

Він провів на Місяці 31 годину і 31 хвилину
У США помер астронавт Алан Бін. Він став четвертою людиною, яка побувала на поверхні Місяця.
Помер астронавт Алан Бін, який четвертим побував на Місяці Фото: nasa.gov

Як повідомляє NASA, Бін помер в госпіталі Х'юстона у віці 86 років.

Два тижні тому він несподівано захворів під час поїздки по штату Індіана.

"Алан був найсильнішим і доброю людиною з тих, кого я зустрічала. Він був любов'ю всього мого життя, мені буде жахливо його не вистачати", – заявила його дружина Леслі Бін.

Військового льотчика Алана Біна відібрали до загону астронавтів NASA в жовтні 1963 року. У листопаді 1969 він полетів на Місяць у складі екіпажу корабля Apollo 12. У липні 1973 року Бін очолював другу експедицію до американської орбітальної станції Skylab. Загалом астронавт провів 69 днів 15 годин і 45 хвилин у космосі, зокрема 31 годину і 31 хвилину на поверхні Місяця.

У 1981 році Алан Бін вийшов на пенсію і присвятив себе живопису.

Нагадаємо, 5 січня, помер американський астронавт Джон Янг, який двічі літав до Місяця. Йому було 87 років.

У Києві на 68-му році життя помер перший український космонавт Леонід Каденюк.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 05 2018 23:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.