ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИУ п'ятницю, 5 січня, помер американський астронавт Джон Янг. Йому було 87 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Помер астронавт Джон Янг, який двічі літав до Місяця
Він дев'ята людина, яка ступила на поверхню Місяця і один з трьох, хто водив по його поверхні місячний автомобіль
Фото: nasa.gov
Про смерть Янга повідомили в NASA.
"Ми засмучені смертю астронавта Джона Янга, якому було 87 років. Янг двічі літав до Місяця, побував на його поверхні та літав у першій місії "Спейс шаттл". Він був у космосі шість разів у рамках програми "Джеміні", "Аполлон" і "Спейс шаттл", – заявили в агентстві.
Фото: nasa.gov
Фото: nasa.gov
На Місяці побували загалом 12 людей, Янг був дев'ятим. Живими залишилися Базз Олдрін, Алан Бін, Девід Скотт, Чарльз Дьюк і Харрісон Шмітт.
Нагадаємо, у грудні 2017-го помер астронавт, який першим вийшов у відкритий космос без рятувального троса.
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