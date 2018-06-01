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Помер астронавт Джон Янг, який двічі літав до Місяця

Він дев'ята людина, яка ступила на поверхню Місяця і один з трьох, хто водив по його поверхні місячний автомобіль
У п'ятницю, 5 січня, помер американський астронавт Джон Янг. Йому було 87 років.
Помер астронавт Джон Янг, який двічі літав до Місяця Фото: nasa.gov

Про смерть Янга повідомили в NASA.

"Ми засмучені смертю астронавта Джона Янга, якому було 87 років. Янг двічі літав до Місяця, побував на його поверхні та літав у першій місії "Спейс шаттл". Він був у космосі шість разів у рамках програми "Джеміні", "Аполлон" і "Спейс шаттл", – заявили в агентстві.


Фото: nasa.gov


Фото: nasa.gov

На Місяці побували загалом 12 людей, Янг був дев'ятим. Живими залишилися Базз Олдрін, Алан Бін, Девід Скотт, Чарльз Дьюк і Харрісон Шмітт.

Нагадаємо, у грудні 2017-го помер астронавт, який першим вийшов у відкритий космос без рятувального троса.

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06 01 2018 22:00
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