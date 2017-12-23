Помер астронавт, який першим вийшов у відкритий космос без рятувального троса

У 1984 році була зроблена приголомшлива фотографія: астронавт кружляв довкола земної орбіти на швидкості 29 тисяч км/годину, використовуючи реактивний ранець

Американський астронавт Брюс МакКендлесс помер у віці 80 років.

Про це повідомили в NASA.

Брюс МакКендлесс відомий тим, що став першою людиною, яка працювала у відкритому космосі без механічного зв'язку з кораблем, у вільному польоті, використовуючи для контролю пересування і навігації лише індивідуальну рухову установку. Тоді, із реактивним ранцем за плечима, МакКендлесс відлетів на 100 метрів від космічного корабля "Челленджер STS-41B".

"Може, то й був один маленький крок для Ніла, – жартував він, натякаючи на вихід астронавта Ніла Армстронга на Місяць, – але це достобіса великий стрибок для мене".

Армстронг, говорячи про "маленький крок", звертався саме до МакКендлесса, який у 1969 році під час місії на Місяць працював оператором зв'язку з екіпажем у центрі керування польотами на Землі. Його голос залишився на записах тієї розмови. На них, коли Армстронг із колегами-астронавтами Баззом Олдріном і Майком Коллінсом встановлюють американський прапор на Місяці, МакКендлесс каже:

"Це прекрасно, Майк. Це справді прекрасно".



Фото: nasa.gov

Він помер у четвер, 21 грудня, в себе вдома у Каліфорнії. Причину смерті не розголошують.

"Культова фотографія Брюса, який без жодних зусиль кружляє у космосі, надихнула цілі покоління американців вірити у те, що людському потенціалу немає меж", – заявив після його смерті сенатор Джон Маккейн – колишній однокласних МакКендлесса у Військово-морській академії.



Фото: nasa.gov

МакКендлесс був наймолодшим із 19 астронавтів, відібраних NASA у 1966 році для участі в космічній програмі. Йому було 28 років, у нього за плечима була кар'єра у військово-морських силах США, зокрема, участь у Карибській кризі. Уперше він вирушив у космос аж у 1984 році, у віці 46 років. І цей політ увійшов в історію саме завдяки ньому – адже тоді була зроблена приголомшлива фотографія із МакКендлессом у відкритому космосі. На ній астронавт кружляє довкола земної орбіти на швидкості 29 тис. км/годину, використовуючи реактивний ранець, щоб наближатися і віддалятися від космічного корабля.

МакКендлесс упродовж багатьох років брав участь у розробці реактивного ранця, що дозволяв йому літати у відкритому космосі без механічного зв'язку з кораблем.

У 2015 році у статті для британського Guardian він згадував про світлину, що зробила його відомим. За його словами, на цьому фото на його скафандрі опущений візор, бо в той момент він дивися на сонце.

"Це одна з визначних сторін цієї світлини: моя анонімність означає, що люди можуть уявляти себе на моєму місці. Як казав Ніл у 1969, там нагорі я представляв людство", – писав МакКендлесс.

У Брюса МакКендлесса залишилася дружина, двоє дітей і двоє онуків.

Нагадаємо, приватна американська компанія SpaceX, заснована Ілоном Маском, у суботу, 23 грудня, запустила ракету-носій Falcon 9 з десятьма супутниками зв'язку Iridium Next на борту.