Помер Джордж Буш-старший

41-му президенту США було 94 роки, він став рекордсменом серед президентів США за тривалістю життя

Колишній президент США Джордж Буш-старший помер у віці 94 років. Про це повідомляє в Twitter його речник Джим Макграт. Причини смерті не називаються, про дату поховання повідомлять окремо.

Здоров’я Джорджа Буша-старшого різко погіршилося після смерті у квітні 2017 року його дружини Барбари Буш, з якою він одружився в 1945 році і виростив п’ятьох дітей.

41-й президент США керував країною з 1989 по 1993 роки, і воював ще в Другу світову війну. З 24 листопада 2017 року він був рекордсменом серед президентів США за тривалістю життя. Буш-старший страждав на хворобу Паркінсона і змушений був пересуватися в інвалідному візку.

З 2000 року ЗМІ час від часу писали про стан його здоров’я. Він потрапляв у лікарню з аритмією, після втрати свідомості, з травмою шиї, двічі – з пневмонією, а насамкінець з - сепсисом.

Він є батьком 43-го президента США Джорджа Буша-молодшого (2001-2009 рр.) і колишнього губернатора Флориди Джеба Буша.