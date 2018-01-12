Помер Джордж Буш-старший
Здоров’я Джорджа Буша-старшого різко погіршилося після смерті у квітні 2017 року його дружини Барбари Буш, з якою він одружився в 1945 році і виростив п’ятьох дітей.
41-й президент США керував країною з 1989 по 1993 роки, і воював ще в Другу світову війну. З 24 листопада 2017 року він був рекордсменом серед президентів США за тривалістю життя. Буш-старший страждав на хворобу Паркінсона і змушений був пересуватися в інвалідному візку.
З 2000 року ЗМІ час від часу писали про стан його здоров’я. Він потрапляв у лікарню з аритмією, після втрати свідомості, з травмою шиї, двічі – з пневмонією, а насамкінець з - сепсисом.
Він є батьком 43-го президента США Джорджа Буша-молодшого (2001-2009 рр.) і колишнього губернатора Флориди Джеба Буша.
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