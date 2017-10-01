Помер екс-президент Німеччини Роман Герцоґ
Інформацію підтвердили у канцелярії федерального президента, інформує DW.
Зазначимо, Герцоґ був 11-м президентом ФРН з 1994 по 1999 рр. А перед цим - головою Федерального конституційного суду в Карлсруе.
Роман Герцоґ представляв Християнсько-демократичний союз (ХДС), який нині очолює Анґела Меркель, та активно виступав за реформи. Особливо він запам’ятався своїм виступом 1997 р. з головним посилом про те, що Німеччина повинна просуватися вперед.
Політик критично ставився до пересічних громадян. "Народ не рухається," – сказав він 2008 р. в інтерв’ю виданню Bild. Мовляв, є бажання реформуватися, але народу "бракує політичного лідерства і справжньої харизми для мобілізації".
Роман Герцоґ був двічі одружений. Його перша дружина Крістіана Герцоґ, з якою він прожив понад 40 років, померла в 2000 р. Потім він одружився з Александрою фон Берліхінген.
Президент України Петро Порошенко висловив співчуття ФРН та родині Герцоґа у зв'язку із втратою.
"Зі смертю Федерального президента ФРН Романа Герцоґа світ втратив великого європейця, палкого прихильника наближення України до ЄС. Висловлюю щирі співчуття дружині Александрі Фрайфрау фон Берліхінген, рідним, а також всьому дружньому німецькому народові", - написав він на своїй сторінці у Twitter.
Раніше IPress.ua повідомляв, що у суботу, сьомого січня у віці 92 років помер колишній президент Португалії Маріу Суаріш.
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