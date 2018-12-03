Помер французький дизайнер Юбер де Живанші

У 1952 році Живанші заснував модний будинок Givenchy, який випускає одяг, парфумерію та аксесуари

Відомий французький дизайнер, засновник модного будинку Givenchy Юбер де Живанші помер у віці 91 року.

"Месьє де Живанші помер уві сні 10 березня, його племінники і племінниці, а також їхні діти сумують", - заявив виданню Le Monde модельєр Філіп Венет.

Маркіз Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанші народився 20 лютого 1927 року в протестантській родині французького дворянина. Його батько помер, коли йому було всього два роки.

Після звільнення Франції від німецької окупації у віці 17 років він переїхав до Парижа, де вступив до Школи витончених мистецтв і працював асистентом у різних модельєрів. У 1952 році Живанші заснував модний будинок Givenchy, який випускає одяг, парфумерію та аксесуари. Зараз він розташовується на паризькій авеню Георга V.

Живанші прославився своїми костюмами для фільмів за участю Одрі Гепберн, зокрема для культової картини "Сніданок у Тіффані". У створеному ним одязі також з'являлися на публіці Жаклін Кеннеді, Грейс Келлі, Грета Гарбо, Марлен Дітріх та Елізабет Тейлор. Живанші був одним із перших, хто запропонував модній публіці лінію "прет-а-порте". У 1995 році модельєр оголосив про відхід на спокій.

Нагадаємо, що знаменитий актор і режисер Олег Табаков помер у понеділок, 12 березня, на 83-му році життя.