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Помер французький композитор Мішель Легран

Він отримав отримав три премії "Оскар" і п'ять премій Grammy
У Парижі помер композитор Мішель Легран на 87-му році життя.
Помер французький композитор Мішель Легран Фото: Jordi Vidal / Redferns

У ніч на 26 січня у Парижі помер композитор Мішель Легран на 87-му році життя, повідомляє Agence France-Presse з посиланням на прес-представника композитора.

Мішель Легран був єдиним композитором, який отримав три премії "Оскар" і п'ять премій Grammy в номінації "Краща музика". Він випустив понад 100 альбомів і писав музику до фільмів. Серед його найвідоміших робіт - музика до фільмів "Шербурзькі парасольки", "Дівчата з Рошфора", "Афера Томаса Крауна", "Солодкий листопад" і багато іншого.

Нагадаємо, 26 листопада італійський кінорежисер Бернардо Бертолуччі помер у 77 років після тривалої хвороби.

 
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26 01 2019 11:35
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