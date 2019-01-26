Помер французький композитор Мішель Легран

Він отримав отримав три премії "Оскар" і п'ять премій Grammy

У Парижі помер композитор Мішель Легран на 87-му році життя.

У ніч на 26 січня у Парижі помер композитор Мішель Легран на 87-му році життя, повідомляє Agence France-Presse з посиланням на прес-представника композитора.

Мішель Легран був єдиним композитором, який отримав три премії "Оскар" і п'ять премій Grammy в номінації "Краща музика". Він випустив понад 100 альбомів і писав музику до фільмів. Серед його найвідоміших робіт - музика до фільмів "Шербурзькі парасольки", "Дівчата з Рошфора", "Афера Томаса Крауна", "Солодкий листопад" і багато іншого.

Нагадаємо, 26 листопада італійський кінорежисер Бернардо Бертолуччі помер у 77 років після тривалої хвороби.