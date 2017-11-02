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Помер генерал-полковник Воробйов, який відмовився вивести армію проти активістів Майдану

Він помер у власному кабінеті ректора Національного університету оборони України імені Івана Черняховського
Сьогодні, 11 лютого, у Києві помер генерал-полковник Воробйов Геннадій Петрович.
Помер генерал-полковник Воробйов, який відмовився вивести армію проти активістів Майдану Фото: kvoku.org

Воробйов помер у власному кабінеті ректора Національного університету оборони України імені Івана Черняховського.

"Сьогодні він провів нараду. Повернувся до кабінету. У свій робочий кабінет - ректора Університету оборони України. І помер. Серце", - написав радник президента Юрій Бірюков на своїй сторінці у Facebook.

Своєю чергою, у коментарях до запису радник президента підтвердив, що Геннадій Воробйов був тим, хто відмовився виводити армію проти Майдану. 

Нагадаємо, у січні 2015 року президент Петро Порошенко погодив поновлення колишнього командувача Сухопутних військ генерал-полковника Геннадія Воробйова на посаді Першого заступника начальника Генштабу України.

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11 02 2017 15:38
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