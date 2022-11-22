НОВИНИНа 89-му році життя помер дисидент, народний депутат 8 скликання та Герой України Юрій Шухевич.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Помер Герой України Юрій Шухевич
Юрій Шухевич. Фото: polemika.com.ua
Про це повідомляє з посиланням на дружину померлого Наталію львівський телеканал NTA.
За даними видання, останні хвилини життя Шухевич провів у Німеччині, де перебував на лікуванні.
Юрій-Богдан Шухевич народився 28 березня 1933 року у селі Оглядів (нині – Радехівський район Львівської області) в родині Романа та Олександри Шухевичів. Батько, Роман Шухевич, був командувачем ОУН – УПА.
Юрій Шухевич був активним дисидентом, членом Української Гельсінської групи. У 1948–1956, 1956–1968, 1972–1988 роках він був політичним вʼязнем, загалом провівши у в’язницях і таборах СРСР 28 років.
З 1990 до 1994 року очолював УНА – УНСО. У серпні 2006 року президент України Віктор Ющенко надав Юрію Шухевичу звання Героя України.
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22 11 2022 15:53 МЕДІА
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