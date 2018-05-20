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Помер голова групи компаній LG

Він керував LG Group протягом 23 років
У Сеулі в віці 73 роки помер голова південнокорейської групи компаній LG Group Ку Бон Му.
Помер голова групи компаній LG Фото: bloombergquint.com

Він очолив компанію в 1995 році слідом за своїм батьком Ку Чжа Геном.

Ку Бон Му був госпіталізований в четвер і перебував у критичному стані. Цього року йому зробили кілька операцій на головному мозку, за даними агентства.

 

Зараз управлінням LG займається молодший брат померлого - Ку Бон Чжун, який обіймає посаду віце-голови. Крісло глави компанії найближчим часом може зайняти прийомний син померлого Ку Кванг Мо, повідомляє Yonhap.

Додамо, 14 травня в лікарні Нью-Йорка у віці 88 років помер відомий американський письменник і журналіст Том Вулф, творець напрямку "нова журналістика": руху 1970-х років, який проголосив стирання меж між журналістикою та літературою.

 

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20 05 2018 15:00
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