Помер голова групи компаній LG
Він очолив компанію в 1995 році слідом за своїм батьком Ку Чжа Геном.
Ку Бон Му був госпіталізований в четвер і перебував у критичному стані. Цього року йому зробили кілька операцій на головному мозку, за даними агентства.
(3rd LD) LG Group chief Koo Bon-moo dies https://t.co/4vrtRsjrSV— Yonhap News Agency (@YonhapNews) 20 травня 2018 р.
Зараз управлінням LG займається молодший брат померлого - Ку Бон Чжун, який обіймає посаду віце-голови. Крісло глави компанії найближчим часом може зайняти прийомний син померлого Ку Кванг Мо, повідомляє Yonhap.
Додамо, 14 травня в лікарні Нью-Йорка у віці 88 років помер відомий американський письменник і журналіст Том Вулф, творець напрямку "нова журналістика": руху 1970-х років, який проголосив стирання меж між журналістикою та літературою.
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