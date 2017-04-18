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Помер голова Обласної спілки воїнів АТО, боєць "Айдару" Олег Твердохліб

На війні Олег Твердохліб отримав сім поранень
Завтра, 19 квітня, у Луцьку прощатимуться з бійцем "Айдару", головою обласної спілки воїнів АТО Олегом Твердохлібом.
Помер голова Обласної спілки воїнів АТО, боєць "Айдару" Олег Твердохліб Фото:voltv.com.ua

Він помер від раку. Попри важку недугу, чоловік до останнього відчайдушно боровся за життя і за своїх побратимів, - інформує "Волинь.Post"

На війні Олег Твердохліб отримав сім поранень. 2014 року під час оборони села Хрящувате летіли снаряди із Градів. Чоловіка контузило. Як бійцеві з досвідом, більше року тому Олегові довірили очолити обласну Спілку воїнів АТО. Вона об’єднала військових із різних підрозділів та налічує нині шість тисяч бійців.

У 2015 році у Олега Твердохліба виявили рак другого ступеня. Та, попри все, чоловік продовжував працювати і щодня віджимався по 50 разів. Однак побороти рак не вдалося. На сам Великдень серце Олега зупинилося. Йому було лише 49.

Поховають Олега Твердохліба 19 квітня на Алеї почесних поховань Луцького міського кладовища. Завтра в Луцьку день скорботи.

"Сьогодні країна втратила ВОЇНА. Завершився бій нашого друга, побратима, ЛЮДИНИ яка для мене завжди була взірцем мужності, відваги та честі. Десантники не вмирають, вони просто йдуть в небо. Спочивай з миром Сармат", - написав голова громадської ради при ОДА Олександр Волянюк у Facebook.

 

Нещодавно у мережі зявилоося відео, де Твердохліб розповів про бій "Айдару" із російським спецназом біля села Красний Яр та Мала Вергунка.

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18 04 2017 21:35
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