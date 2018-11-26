CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІталійський кінорежисер Бернардо Бертолуччі помер у 77 років після тривалої хвороби.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Помер італійський режисер Бертолуччі
Обставини смерті невідомі
Фото: twitter.com/NicolaLagioia
Бертолуччі помер у Римі, повідомили італійські видання La Repubblica та Il Fatto Quotidiano.
Режисер найбільше відомий такими картинами як "Маленький Будда", "Останній імператор" та "Останнє танго в Парижі". У 1988 році Бертолуччі був удостоєний премії "Оскар" за фільм "Останній імператор", який переміг у дев’яти номінаціях одразу.
Також Бертолуччі є володарем "Золотої пальмової гілки" за внесок у кіномистецтво. Її вручили італійському режисеру в Каннах у 2011 році.
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26 11 2018 11:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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