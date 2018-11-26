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Помер італійський режисер Бертолуччі

Обставини смерті невідомі
Італійський кінорежисер Бернардо Бертолуччі помер у 77 років після тривалої хвороби.
Помер італійський режисер Бертолуччі Фото: twitter.com/NicolaLagioia

Бертолуччі помер у Римі, повідомили італійські видання La Repubblica та Il Fatto Quotidiano.

Режисер найбільше відомий такими картинами як "Маленький Будда", "Останній імператор" та "Останнє танго в Парижі". У 1988 році Бертолуччі був удостоєний премії "Оскар" за фільм "Останній імператор", який переміг у дев’яти номінаціях одразу.

Також Бертолуччі є володарем "Золотої пальмової гілки" за внесок у кіномистецтво. Її вручили італійському режисеру в Каннах у 2011 році.

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26 11 2018 11:19
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