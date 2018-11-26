Помер італійський режисер Бертолуччі

Італійський кінорежисер Бернардо Бертолуччі помер у 77 років після тривалої хвороби.

Бертолуччі помер у Римі, повідомили італійські видання La Repubblica та Il Fatto Quotidiano.

Режисер найбільше відомий такими картинами як "Маленький Будда", "Останній імператор" та "Останнє танго в Парижі". У 1988 році Бертолуччі був удостоєний премії "Оскар" за фільм "Останній імператор", який переміг у дев’яти номінаціях одразу.

Також Бертолуччі є володарем "Золотої пальмової гілки" за внесок у кіномистецтво. Її вручили італійському режисеру в Каннах у 2011 році.