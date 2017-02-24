Від поранення у голову помер "кіборг" Гуцаленко, який вивішував прапор над терміналом ДАПу

Десантник 79-ї десантно-штурмової бригади Микола Гуцаленко, з позивним "Кока", помер внаслідок поранення у голову, отриманого під Авдіївкою 21 лютого.

Лікарі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова дві доби боролися за його життя, але боєць не вийшов із коми.

Сумну звістку сповістили його побратими і радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

25-річний військовослужбовець отримав тяжке поранення під час виконання бойового завдання на позиціях в районі населеного пункту Водяне Донецької області 21 лютого 2017 року.

Участь у першому бою Гуцаленко взяв 3 липня 2014 року, поблизу Красного Лиману (з 2016-го року це місто називається Лиман).

Гуцаленко двічі заступав на оборону Донецького аеропорту. Він був одним із тих українських бійців, які вивісили прапор над новим терміналом летовища, інформує "Радіо Свобода".

Нагадаємо, що дорогою з Києва в зону проведення АТО зник безвісти боєць 72-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України Танасій Гавриляк.