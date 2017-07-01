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Помер колишній президент Португалії Маріу Суаріш

Він помер у лікарні Червоного Хреста в Лісабоні у віці 92 років
У суботу у віці 92 років помер колишній президент Португалії Маріу Суаріш.
Помер колишній президент Португалії Маріу Суаріш Маріу Суареш. Фото: zap.aeiou.pt

Суаріш був засновником Соціалістичної партії Португалії і багато десятиліть залишався одним з найвпливовіших політиків своєї країни. 

Його називали батьком сучасної демократичної Португалії, повідомляє ВВС.

У різні роки після повалення диктатури Салазара у квітні 1974 року він обіймав посади міністра закордонних справ, прем'єр-міністра і президента, а також депутата Європарламенту.

Завдяки його дипломатичним зусиллям на посаді прем'єр-міністра Португалія стала членом Єдиного економічного співтовариства (ЄЕС), згодом перетвореного у Євросоюз. Суаріша доправили в лікарню Червоного Хреста в Лісабоні 13 грудня у зв'язку з погіршенням стану здоров'я і помістили у відділення інтенсивної терапії. За свідченням медперсоналу лікарні, 25 грудня він впав у кому і вже не отямився.

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07 01 2017 22:28
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