Помер колишній президент Португалії Маріу Суаріш
Суаріш був засновником Соціалістичної партії Португалії і багато десятиліть залишався одним з найвпливовіших політиків своєї країни.
Його називали батьком сучасної демократичної Португалії, повідомляє ВВС.
У різні роки після повалення диктатури Салазара у квітні 1974 року він обіймав посади міністра закордонних справ, прем'єр-міністра і президента, а також депутата Європарламенту.
Завдяки його дипломатичним зусиллям на посаді прем'єр-міністра Португалія стала членом Єдиного економічного співтовариства (ЄЕС), згодом перетвореного у Євросоюз. Суаріша доправили в лікарню Червоного Хреста в Лісабоні 13 грудня у зв'язку з погіршенням стану здоров'я і помістили у відділення інтенсивної терапії. За свідченням медперсоналу лікарні, 25 грудня він впав у кому і вже не отямився.
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