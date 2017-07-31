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Помер лауреат Пулітцерівської премії та актор Сем Шепард

Серед фільмів, в яких він знімався, - "Щоденник пам'яті", "З пекла", "Код доступу "Кейптаун" та інші
У США на 74-му році життя помер відомий актор, сценарист, режисер і драматург Сем Шепард.
Помер лауреат Пулітцерівської премії та актор Сем Шепард Сем Шепард. Фото: відкритих джерел

Шепард помер у себе вдома в штаті Кентуккі в оточенні родини. Причиною смерті стали ускладнення бічного аміотрофічного склерозу, повідомляє BBC з посиланням на сім'ю актора.

Зазначимо, Сем Шепард народився 5 листопада 1943 року в штаті Іллінойс, США. Був автором понад 40 п'єс. У 1979 році отримав Пулітцерівську премію в номінації "За кращу драму" за п'єсу "Поховане дитя". Ще дві його роботи було номіновано на цю нагороду.

Крім того, Шепард був відомим актором Голлівуду. Його роль у картині "Хлопці що треба" принесла йому номінацію на "Оскар" за кращу чоловічу роль другого плану. Серед фільмів, в яких він знімався, - "Щоденник пам'яті", "З пекла", "Код доступу "Кейптаун" та інші.

Нагадаємо, що у віці 67 років пішов з життя перший радянський мільйонер Артем Тарасов.

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31 07 2017 20:19
ТЕГИ: США, смерть
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