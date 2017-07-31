Помер лауреат Пулітцерівської премії та актор Сем Шепард
Шепард помер у себе вдома в штаті Кентуккі в оточенні родини. Причиною смерті стали ускладнення бічного аміотрофічного склерозу, повідомляє BBC з посиланням на сім'ю актора.
Зазначимо, Сем Шепард народився 5 листопада 1943 року в штаті Іллінойс, США. Був автором понад 40 п'єс. У 1979 році отримав Пулітцерівську премію в номінації "За кращу драму" за п'єсу "Поховане дитя". Ще дві його роботи було номіновано на цю нагороду.
Крім того, Шепард був відомим актором Голлівуду. Його роль у картині "Хлопці що треба" принесла йому номінацію на "Оскар" за кращу чоловічу роль другого плану. Серед фільмів, в яких він знімався, - "Щоденник пам'яті", "З пекла", "Код доступу "Кейптаун" та інші.
Нагадаємо, що у віці 67 років пішов з життя перший радянський мільйонер Артем Тарасов.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа