Помер легендарний рок-музикант Чак Беррі
З будинку музиканта в Міссурі надійшов екстрений виклик. Медики, які прибули на місце виклику, знайшли музиканта, який не реагував на їхні дії - повідомляє BNO News з посиланням на заяву департаменту поліції округу Сент-Чарльз.
Лікарям не вдалося врятувати Беррі. За даними поліції, він помер о 13:26 за місцевим часом (20:30 за Києвом).
В жовтні 2016 року на відзначення свого 90-річчя Чак Беррі заявив про рішення випустити перший за останні 37 років альбом.
Чак Беррі вважається одним з творців рок-н-ролу. У багато чому його творчість визначила розвиток молодіжної культури 1950-х років й подальший розвиток музики.
Нагадаємо, 12 лютого, британський співак Девід Боуї, був нагороджений чотирьма преміями Греммі. Девід Боуї помер 10 січня 2016 року після півтора роки боротьби з раком печінки.
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