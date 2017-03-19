Помер легендарний рок-музикант Чак Беррі

Легендарний американський рок-музикант Чак Беррі помер у віці 90 років.

З будинку музиканта в Міссурі надійшов екстрений виклик. Медики, які прибули на місце виклику, знайшли музиканта, який не реагував на їхні дії - повідомляє BNO News з посиланням на заяву департаменту поліції округу Сент-Чарльз.

Лікарям не вдалося врятувати Беррі. За даними поліції, він помер о 13:26 за місцевим часом (20:30 за Києвом).

В жовтні 2016 року на відзначення свого 90-річчя Чак Беррі заявив про рішення випустити перший за останні 37 років альбом.

Чак Беррі вважається одним з творців рок-н-ролу. У багато чому його творчість визначила розвиток молодіжної культури 1950-х років й подальший розвиток музики.