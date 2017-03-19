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Помер легендарний рок-музикант Чак Беррі

Чак Беррі вважається одним з творців рок-н-ролу
Легендарний американський рок-музикант Чак Беррі помер у віці 90 років.
Помер легендарний рок-музикант Чак Беррі Фото: ИТАР-ТАСС

З будинку музиканта в Міссурі надійшов екстрений виклик. Медики, які прибули на місце виклику, знайшли музиканта, який не реагував на їхні дії - повідомляє BNO News з посиланням на заяву департаменту поліції округу Сент-Чарльз.

Лікарям не вдалося врятувати Беррі. За даними поліції, він помер о 13:26 за місцевим часом (20:30 за Києвом).

В жовтні 2016 року на відзначення свого 90-річчя Чак Беррі заявив про рішення випустити перший за останні 37 років альбом.

Чак Беррі вважається одним з творців рок-н-ролу. У багато чому його творчість визначила розвиток молодіжної культури 1950-х років й подальший розвиток музики.

Нагадаємо, 12 лютого, британський співак Девід Боуї, був нагороджений чотирьма преміями Греммі. Девід Боуї помер 10 січня 2016 року після півтора роки боротьби з раком печінки.

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19 03 2017 10:56
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