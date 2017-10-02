НОВИНИЛегендарний волейболіст, багаторазовий олімпійський чемпіон Юрій Поярков помер у п'ятницю – у день свого 80-річчя.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Помер легендарний український волейболіст Юрій Поярков
Прізвище спортсмена внесене до Книги рекордів Гіннеса
Юрій Поярков. Фото:24tv.ua
Поярков помер після тривалої хвороби, повідомляє прес-служба Харківської міської ради.
Юрій Поярков народився 10 лютого 1937 року. Дебютував у збірній СРСР з волейболу в 22 роки. Дворазовий олімпійський чемпіон Токіо (1964) і Мехіко (1968), бронзовий призер Олімпіади в Мюнхені (1972). Дворазовий чемпіон Всесвітніх універсіад. Дворазовий чемпіон Європи та світу.
Ім'я Юрія Пояркова внесене до Книги рекордів Гіннеса (три олімпійські медалі на трьох Олімпіадах, в тому числі дві золоті).
Також Поярков є почесним громадянином міста Харкова.
Нагадаємо, що відомий радянський і український футбольний воротар, тренер Віктор Чанов помер сьогодні, 8 лютого.
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10 02 2017 16:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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