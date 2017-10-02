Помер легендарний український волейболіст Юрій Поярков

Легендарний волейболіст, багаторазовий олімпійський чемпіон Юрій Поярков помер у п'ятницю – у день свого 80-річчя.

Поярков помер після тривалої хвороби, повідомляє прес-служба Харківської міської ради.

Юрій Поярков народився 10 лютого 1937 року. Дебютував у збірній СРСР з волейболу в 22 роки. Дворазовий олімпійський чемпіон Токіо (1964) і Мехіко (1968), бронзовий призер Олімпіади в Мюнхені (1972). Дворазовий чемпіон Всесвітніх універсіад. Дворазовий чемпіон Європи та світу.

Ім'я Юрія Пояркова внесене до Книги рекордів Гіннеса (три олімпійські медалі на трьох Олімпіадах, в тому числі дві золоті).

Також Поярков є почесним громадянином міста Харкова.

Нагадаємо, що відомий радянський і український футбольний воротар, тренер Віктор Чанов помер сьогодні, 8 лютого.