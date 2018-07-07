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Помер Левко Лук'яненко

Йому було 89 років
Український письменник, дисидент і колишній народний депутат України Левко Лук'яненко помер у суботу, 7 липня.
Помер Левко Лук Фото: facebook.com/petroporoshenko

"Помер Левко Лук'яненко. Людина, яка все своє життя присвятила служінню Україні. Боротьбі за її свободу і незалежність. Справжній Герой України. Спочивай з миром, Левко Григорович ...", – повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

Левко Лук'яненко помер у лікарні в Києві після тривалої хвороби, розповіла дружина письменника.

Співчуття у зв'язку зі смертю Лук'яненка висловив президент України Петро Порошенко.

"Смерть вирвала у нас того, хто був живим символом незламності українського духу, хто виборов нам Незалежність України у ХХ сторіччі – Левка Лук'яненка. Його не зламали радянські концтабори, не налякала нинішня російська агресія. Він передав нам головний вогонь свого життя – любов до України. Він з когорти справжніх Героїв! А вони не вмирають. Вічна пам'ять", – зазначив президент.

Як писав iPress.ua, в суботу Левко Лук'яненко потрапив до реанімації.

Левко Григорович Лук'яненко – український дисидент і політик часів СРСР, співзасновник Української Гельсінської Групи, громадський діяч, народний депутат України, письменник. Автор "Акта проголошення незалежності України". Лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року. Герой України.

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07 07 2018 20:21
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