Помер мер Луцька Микола Романюк

Луцький міський голова Романюк Микола Ярославович помер на 58-у році життя.

Про смерть мера міста розповіли у луцькій міській лікарні, повідомляє "Українська правда". Причину смерті там не розкривають, бо діагноз – це конфіденційна інформація.

У прес-службі луцької міськради відмовилися коментувати інформацію луцьких видань про смерть керівника міста.

Варто відзначити, що раніше Романюк впав у кому й перебував у реанімації. Родина мера також повідомляла, що з 31 січня він у лікарні.

Романюк Микола Ярославови народився 24 серпня 1958 року у с. Золочівка Млинівського району Рівненської області. Трудову діяльність розпочав у 1975 році робітником на Луцькому меблевому комбінаті. Після здобуття вищої освіти повернувся на це ж підприємство, де працював майстром з 1982 до 1983 року. З 1983 до 1993 рр. — на комсомольській та партійній роботі. Цей період включає роботу на посадах інструктора, заввідділом Луцького міськкому комсомолу, першого секретаря Луцького міськкому комсомолу (1984—1988 рр.), завідділом Луцького міському КПУ (1988), першого секретаря Волинського обкому ЛКСМ України (1988—1991 рр.), голови комітету у справах молоді і спорту Волинського облвиконкому (1991 – 1992 рр.), заступника начальника управління у справах молоді і спорту Волинської облдержадміністрації (1992 – 1993 рр.).

З лютого 1993 до листопада 2007 року очолював Волинське головне регіональне управління ЗАТ КБ "ПриватБанк". Указом Президента України від 10 грудня 2007 року № 1199/2007 призначений головою Волинської обласної державної адміністрації. Звільнений з цієї посади 26 березня 2010 року. З квітня 2010 року до листопада 2010 року – директор Волинського головного регіонального управління Публічного акціонерного товариства КБ "ПриватБанк". На виборах 31 жовтня 2010 року обраний міським головою Луцька. На чергових виборах 18 листопада 2015 року обраний вдруге міським головою м.Луцька. Позапартійний. Депутат Волинської обласної ради трьох скликань. Нагороди. Заслужений економіст України. Нагороджений Почесною грамотою Національного банку України, Грамотами Верховної Ради України, орденом "За заслуги" II,ІІІ ступеня. Був одружений та мав двох дорослих синів.

Нагадаємо, що минулоріч в кареті швидкої допомоги від отриманих травм помер мер Старобільська Володимир Живаго.