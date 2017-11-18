CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Парижі помер модельєр Аззедін Алайя. Йому було 77 років.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Помер модельєр Аззедін Алайя
Його одяг носили Грейс Джонс, Мадонна, Джанет Джексон, Наомі Кемпбелл, Мішель Обама, Маріон Котіяр
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє Vogue.
Аззедін Алайя переїхав до Парижа з Тунісу в 1957-му році у віці 17 років, став широко відомий в 1980-ті. Послугами його ательє користувалися, зокрема, Грета Гарбо і Марі-Хелен де Ротшильд, дружина барона Гі де Ротшильда.
У 1980-му він випустив першу колекцію прет-а-порте і в 1984-му отримав премію міністерства культури Франції як дизайнер року. До кінця десятиліття він відкрив бутіки у США; його одяг носили Грейс Джонс, Мадонна, Джанет Джексон, Наомі Кемпбелл, Мішель Обама, Маріон Котіяр.
Нагадаємо, сьогодні помер один із засновників австралійського гурту AC/DC Малькольм Янг.
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18 11 2017 23:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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