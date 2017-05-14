Помер один із лідерів повстання в’язнів ГУЛАГу

На 91-му році життя помер політв’язень ГУЛАГу Євген Грицяк – один із керівників Норильського повстання в 1953 році.

Про це повідомив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович на своїй сторінці у Facebook.

"Відійшов у вічність незламний українець Євген Грицяк, один з керівників Норильського повстання, що зруйнувало ГУЛАГ", – написав він.

Євген Степанович Грицяк народився 9 серпня 1926 року в с. Стецева Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.

У липні 1944 року був мобілізований, в боях зазнав поранення. 12 червня 1945 року був нагороджений медаллю "За Відвагу", у серпні – медаллю "За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр".

Проте у 1949 році радянська розвідка дізналася про участь Грицяка в ОУН, він був заарештований і 12 грудня 1949 засуджений до смертної кари, яку потім замінили на 25-річне позбавлення волі. Відбував покарання у Джезказгані, Норильську, Владимирській в'язниці, на Тайшетській трасі, в Іркутській в'язниці, Інті та Мордовії.

У таборах ГУЛАГу Грицяк активно протистояв табірній адміністрації, за що мав 42 дисциплінарні покарання.

У 1953 році українець Грицяк став одним з лідерів повстання політичних в'язнів Норильського концтабору, яке тривало з 26 травня по 4 серпня 1953 року. Це було найперше й наймасовіше повстання після смерті Сталіна.

У той час в районі міста Норильськ було щонайменше 50 тис. в’язнів.

1956 року постановою Комісії Президії Верховної Ради СРСР Грицяка звільнили з ув’язнення. Проте вже 28 січня 1959 року Грицяка вдруге заарештували і відправили досиджувати попередній вирок у 25 років.

Вийти з в'язниці йому вдалося у 1964 році – через необгрунтованість звинувачення. Мешкав у селі Устє Івано-Франківської області.

Кавалер орденів "За мужність" ІІІ-го і І-го ступенів, нагороджений медаллю "25 років незалежності України".