Помер останній у своєму виді гавайський тропічний равлик
Равлики Achatinella apexfulva повністю вимерли в дикій природі, зокрема, через інших хижих равликів, Euglandina rosea, які в середині 1950-х років були завезені на Гаваї з Центральної Америки для боротьби з сільськогосподарськими шкідниками, повідомляє N+1 з посиланням на департамент природних ресурсів штату Гаваї.
У 1997 році останні десять равликів цього виду, першого з описаних західною наукою видів гавайських равликів, забрали в університетську лабораторію для розведення в неволі, але до 2011 року всі равлики, крім Джорджа, померли.
Джордж отримав своє прізвисько на честь іншого останнього представника свого виду, Самотнього Джорджа. Він помер 1 січня у віці близько 14 років. При цьому шматочок ноги Джорджа, взятий для аналізу в 2017 році, технічно залишається живим у глибокій заморозці в Сан-Дієго. На думку дослідників, в майбутньому вони зможуть клонувати равлика, використавши цей фрагмент.
Незважаючи на чоловічу кличку Джордж був гермафродитом, як і інші равлики, але не залишив потомства, оскільки для розмноження представників цього виду потрібен партнер. За словами біолога Девіда Сіко, який працював з Джорджем, равлик був "трохи відлюдником" і, швидше за все, помер в глибокій старості, оскільки для равликів 14 років – похилий вік.
Також, в природі вимерли блакитні папуги – головні герої мультфільму "Ріо". Нові дослідження показали невеселу штуку – блакитні ара не знаходяться на межі вимирання, вони вже зникли в дикій природі.
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