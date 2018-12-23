Помер останній учасник повстання у Варшавському гетто

Повстання у Варшавському гетто вважають наймасштабнішим єврейським протистоянням за час Другої світової

Помер останній, що вижив, учасник повстання у Варшавському гетто під час Другої світової війни. Сімха Ротем (Ратайзер) помер в Ізраїлі у віці 94 роки.

Відомий під псевдонімом "Казік", він був членом підпільної Єврейської бойової організації, яка порушувала в квітні 1943 року повстання проти сваволі нацистів і депортації євреїв до таборів смерті, повідомляє DW.

Він намагався налагодити контакти між загонами та іншими організаціями, а також часто був зв'язковим між підпільниками на території Варшавського гетто і підрозділами за його межами.

Боротьба жителів гетто і Єврейської бойової організації проти режиму тривала майже місяць. Після придушення повстання тисячі євреїв депортували в табір смерті в Треблінці, спалили живцем або розстріляли.

Сімха "Казік" Ротем був одним з небагатьох, кому вдалося втекти. За допомогою польських інженерів, які добре знали каналізацію міста, він організував втечу тунелями для тих, що залишилися живими, членів Єврейської бойової організації.

Повстання у Варшавському гетто називають наймасштабнішим єврейським протистоянням за час Другої Світової війни. Сімха Ротем також брав участь у Варшавському повстанні 1944 року. У 1946 році він переїхав до Єрусалиму.

Нагадаємо, у 99 років помер боєць норвезького Руху опору Йоахім Роннеберг, який зірвав ядерну програму нацистської Німеччини під час Другої світової війни.