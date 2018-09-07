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Помер поліцейський, на якого в Рівненській області напав чоловік з вилами

25-річний правоохоронець помер у лікарні, не приходячи до тями
У нейрохірургічному відділенні помер 25-річний інспектор групи реагування патрульної поліції Дубенського відділу поліції Олександр Гордійчук, який першого липня отримав поранення плеча вилами та забій головного мозку важкого ступеня в селі Стовпець Дубенського району Рівненської області.
Помер поліцейський, на якого в Рівненській області напав чоловік з вилами Фото: npu.gov.ua

Медики намагалися врятувати життя поліцейського, однак він впав у кому і сьогодні, 9 липня, не приходячи до тями, помер.

"Олександр майже 5 років перебував в органах внутрішніх справ. Наприкінці червня цього року він отримав чергове спеціальне звання – старший сержант поліції. Однак поліцейський так і не встиг одягнути нові пагони. У нього залишилися дружина, батьки та рідні. Особовий склад Національної поліції сумує з приводу неповторної втрати та висловлює щирі співчуття рідним", – зазначили в Нацполіції.

Як писав iPress.ua, 1 липня в Рівненській області місцевий житель з вилами напав на поліцейського. Потерпілий дістав колоте поранення плеча і був  госпіталізований у стані середньої тяжкості.

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09 07 2018 22:30
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