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Помер поліцейський, поранений під час перестрілки в Одесі

Усього в перестрілці загинули троє осіб
Тридцятирічний поліцейський, поранений під час перестрілки в Одесі, помер у лікарні.
Помер поліцейський, поранений під час перестрілки в Одесі Фото: Думская.net

"30-річний поліцейський, який знаходився в лікарні у важкому стані, помер", - написав радник голови Нацполіції Одеси Руслан Форостяк на своїй сторінці у Facebook.

У свою чергу в прес-службі поліції Одеської області повідомили, що під час перестрілки зі зловмисником в центрі Одеси були поранені троє поліцейських і співробітник КП "Муніципальна охорона".

Перестрілка сталася під час роботи дільничного і оперативника, разшукуючого чоловіка, що втік від слідства за правопорушення за ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням зброї) Кримінального кодексу України.

Раніше поліція оновила дані про стрілянину в Одесі: в результаті перестрілки загинуло двоє чоловіків.

Обидві жертви - стрілок (за даними ЗМІ, сталініст Володимир Дорошенко ) та його знайомий, який був у нього вдома в гостях.

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19 01 2018 21:15
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