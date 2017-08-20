Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Помер польський письменник Януш Гловацький

Світовий успіх Гловацький отримав завдяки театральних п'єс
Відомий польський письменник Януш Гловацький помер на 80-му році життя.
Помер польський письменник Януш Гловацький Фото: polradio.pl

Гловацький дебютував у 1960 році розповіддю "На пляжі", яка була опублікована в "Альманаху молодих", але славу йому приніс культовий фільм "Рейс", сценарій якого він написав у співавторстві з Мареком Півовським, - повідомляє "Польское радио".

Світовий успіх Гловацький отримав завдяки театральних п'єс. Коли в Польщі в 1981 році ввели військовий стан, він перебував у Лондоні на прем'єрі свого спектаклю. Згодом він остаточно оселився в США. Гловацький викладав в американських вузах, писав у ЗМІ, зокрема, в "New York Times".

Гловацький є лауреатом престижних літературних премій. Він має нагороди - хрести Кавалерський, Офіцерський і Командорський Ордени Відродження Польщі і Золоту медаль "За заслуги в культурі" Gloria Artis.

Нагадаємо,  30 квітня на 82-му році життя помер український поет Борис Олійник.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 08 2017 16:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

Людство в черговій крайності: чому ми так боїмося штучного інтелекту

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.