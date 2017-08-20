Помер польський письменник Януш Гловацький
Гловацький дебютував у 1960 році розповіддю "На пляжі", яка була опублікована в "Альманаху молодих", але славу йому приніс культовий фільм "Рейс", сценарій якого він написав у співавторстві з Мареком Півовським, - повідомляє "Польское радио".
Світовий успіх Гловацький отримав завдяки театральних п'єс. Коли в Польщі в 1981 році ввели військовий стан, він перебував у Лондоні на прем'єрі свого спектаклю. Згодом він остаточно оселився в США. Гловацький викладав в американських вузах, писав у ЗМІ, зокрема, в "New York Times".
Гловацький є лауреатом престижних літературних премій. Він має нагороди - хрести Кавалерський, Офіцерський і Командорський Ордени Відродження Польщі і Золоту медаль "За заслуги в культурі" Gloria Artis.
Нагадаємо, 30 квітня на 82-му році життя помер український поет Борис Олійник.
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