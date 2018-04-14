Помер режисер Мілош Форман
"Його відхід був спокійним. Поруч з ним знаходилися його сім'я та близькі друзі", - сказала дружина режисера, повідомило чеське агентство CTK.
Мілош Форман народився в місті Часлав в Чехословаччині в 1932 році. Режисерську кар'єру він почав на батьківщині. Популярність за межами йому приніс фільм "Чорний Петро". У 1968 році, після введення радянських військ у Чехословаччину, режисер емігрував в США.
Перші фільми американського періоду — "Відрив" (1971; Гран-прі Каннського кінофестивалю) і "Волосся" (1979).
Справжній успіх до Формана прийшов з виходом фільму "Пролітаючи над гніздом зозулі" в 1975 році. Притча про конфлікт особистості і репресивного суспільства, зібрав всі 5 головних премій Американської академії кіномистецтва "Оскар" за кращу картину, режисуру, кращий сценарій, і гру двох акторів. Фільм, який багато критиків вважають шедевром американського кіно, знятий по однойменній книзі Кена Кізі, який залишився незадоволений екранізацією. З успіхом фільму утвердилася кар'єра Мілоша Формана як американського кінорежисера, і прийшла його світова слава.
Мілош Форман поставив також: "Амадей", 8 "Оскарів" (костюмний фільм про життя Моцарта, знятий в основному в Чехословаччині); "Вальмон" (екранізація "Небезпечних зв'язків" Шодерло де Лакло, 1989) і ін
Режисер був тричі одружений, у нього четверо дітей.
Нагадаємо, переможниця першого пісенного конкурсу "Євробачення" швейцарська співачка Ліз Ассія померла у 94 роки.
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