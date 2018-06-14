Помер російський режисер Станіслав Говорухін

Він помер після тяжкої і тривалої хвороби у віці 82 років

Російський режисер Станіслав Говорухін помер у Москві 14 червня.

"Я хочу вас проінформувати про те, що о 10:37 у санаторії "Барвиха" після важкої і тривалої хвороби помер, пішов з життя наш колега Станіслав Сергійович Говорухін. Він боровся до кінця з хворобою, але вона його перемогла", - повідомив спікер Держдуми В'ячеслав Володін на пленарному засіданні, передають "РИА Новости".

Парламентарі вшанували пам'ять Говорухіна хвилиною мовчання.

Говорухін народився 29 березня 1936 року в Свердловській області РРФСР, йому було 82 роки. Станіслав Говорухін - народний артист Російської Федерації, сценарист, режисер картин "Вертикаль", "Місце зустрічі змінити не можна", "Пірати XX століття", "У пошуках капітана Гранта", "Десять негренят", "Ворошиловський стрілок", "Благословіть жінку" та багато інших. Брав активну участь у політичному житті, будучи членом партії "Єдина Росія". У 2000 році був кандидатом в президенти країни.

Нагадаємо, що 7 червня в готелі в Страсбурзі (Франція) було виявлено тіло телеведучого і шеф-кухаря Ентоні Бурдена.