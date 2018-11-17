Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Помер співак Євгеній Осін

Він був виконавцем таких популярних пісень, як "Плачет девушка в автомате", "Качка", "Восьмое марта"
Помер радянський і російський співак Євгеній Осін. Йому було 54 роки.
Помер співак Євгеній Осін Фото: obozrevatel.com

Про смерть Осіна повідомив його концертний директор Олександр Сидоренко, пише Meduza.

Причину смерті співака поки не називають. Останніми роками в нього була алкогольна залежність.

Читайте також: Політична естрада

Євгеній Осін – виконавець таких популярних пісень, як "Плачет девушка в автомате", "Качка", "Восьмое марта".

Наприкінці 80-х він недовго був солістом групи "Браво", після чого розпочав сольну кар'єру. Один з найвідоміших його виступів – у 1996 році в Ростові-на-Дону в межах передвиборної кампанії Бориса Єльцина, коли президент вийшов на сцену і станцював разом з Осіним.

Нагадаємо, 30 серпня після тривалої хвороби помер відомий російський співак Йосип Кобзон.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 11 2018 21:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"
  • Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ми не хворіємо, ми одужуємо

Ми не хворіємо, ми одужуємо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.