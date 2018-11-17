Помер співак Євгеній Осін Він був виконавцем таких популярних пісень, як "Плачет девушка в автомате", "Качка", "Восьмое марта"

Помер радянський і російський співак Євгеній Осін. Йому було 54 роки.

Фото: obozrevatel.com

Про смерть Осіна повідомив його концертний директор Олександр Сидоренко, пише Meduza. Причину смерті співака поки не називають. Останніми роками в нього була алкогольна залежність. Читайте також: Політична естрада Євгеній Осін – виконавець таких популярних пісень, як "Плачет девушка в автомате", "Качка", "Восьмое марта". Наприкінці 80-х він недовго був солістом групи "Браво", після чого розпочав сольну кар'єру. Один з найвідоміших його виступів – у 1996 році в Ростові-на-Дону в межах передвиборної кампанії Бориса Єльцина, коли президент вийшов на сцену і станцював разом з Осіним. Нагадаємо, 30 серпня після тривалої хвороби помер відомий російський співак Йосип Кобзон.

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