CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПомер радянський і російський співак Євгеній Осін. Йому було 54 роки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Помер співак Євгеній Осін
Він був виконавцем таких популярних пісень, як "Плачет девушка в автомате", "Качка", "Восьмое марта"
Фото: obozrevatel.com
Про смерть Осіна повідомив його концертний директор Олександр Сидоренко, пише Meduza.
Причину смерті співака поки не називають. Останніми роками в нього була алкогольна залежність.
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Євгеній Осін – виконавець таких популярних пісень, як "Плачет девушка в автомате", "Качка", "Восьмое марта".
Наприкінці 80-х він недовго був солістом групи "Браво", після чого розпочав сольну кар'єру. Один з найвідоміших його виступів – у 1996 році в Ростові-на-Дону в межах передвиборної кампанії Бориса Єльцина, коли президент вийшов на сцену і станцював разом з Осіним.
Нагадаємо, 30 серпня після тривалої хвороби помер відомий російський співак Йосип Кобзон.
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