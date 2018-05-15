Помер Том Вулф, відомий журналіст та письменник Йому було 88 років

Відомий журналіст та письменник Том Вулф помер у понеділок у лікарні Манхеттена.

Фото: Jim Cooper / AP

Смерть підтвердив його агент Лінн Несбіт. Він сказав, що Вулфа госпіталізували з інфекцією, інформує The New York Times. Як стверджує письменниця Дороті Скура, Вулфа називають "найзнаменитішим журналістом Америки", він є одним з найбільш комерційно успішних письменників США, володар 8 різних літературних премій і автор 15 книг, три з яких екранізовані й дві заплановані до постановки.

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