Помер творець Боба Губко

Йому було 57 років

У США у віці 57 років помер творець мультсеріалу "Боб Губко Прямокутні Штани" Стівен Хілленбург.

Про це пише BuzzFeed.

Рік тому у Хілленбурга діагностували бічний аміотрофічний склероз, однак попри захворювання він продовжував роботу над мультсеріалом.

У молодості Хілленбург працював морським біологом. Він використовував свої знання в цій галузі під час створення мультсеріалу про морських істот – "Боб Губко Прямокутні Штани", перша серія якого вийшла в 1999 році. Крім 12 сезонів шоу, про Боба і його друзів зняли два повнометражні фільми.

Нагадаємо, у 77 років після тривалої хвороби помер італійський кінорежисер Бернардо Бертолуччі.