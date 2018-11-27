CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ США у віці 57 років помер творець мультсеріалу "Боб Губко Прямокутні Штани" Стівен Хілленбург.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Помер творець Боба Губко
Йому було 57 років
Фото: gettyimages.com
Про це пише BuzzFeed.
Рік тому у Хілленбурга діагностували бічний аміотрофічний склероз, однак попри захворювання він продовжував роботу над мультсеріалом.
У молодості Хілленбург працював морським біологом. Він використовував свої знання в цій галузі під час створення мультсеріалу про морських істот – "Боб Губко Прямокутні Штани", перша серія якого вийшла в 1999 році. Крім 12 сезонів шоу, про Боба і його друзів зняли два повнометражні фільми.
Нагадаємо, у 77 років після тривалої хвороби помер італійський кінорежисер Бернардо Бертолуччі.
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