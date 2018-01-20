Помер творець нової французької кухні Поль Бокюз
Про це повідомляє AP.
"Месьє Поль був Францією", – висловився міністр внутрішніх справ країни Жерар Коллон.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що кухарі по всій країні "плачуть на своїх кухнях".
Фото: bourgies.com
Нову французьку кухню, про яку критики почали писати в 1960-х роках, відрізняє прагнення до простоти страви, використання сезонних продуктів, а також увага до сервірування. Напрямок став одним з найвпливовіших у світовій кухні. Бокюз вважається одним з головних його представників.
Поль Бокюз був єдиним французьким шеф-кухарем, якому Michelin присуджував три зірки протягом більш як сорока років. У 1975 році його нагородили орденом Почесного легіону.
Поль Бокюз також заснував світовий чемпіонат серед шеф-кухарів "Золотий Бокюз" (Bocuse d'Or), який проходить раз на два роки і вважається одним з найпрестижніших кулінарних конкурсів у світі.
Нагадаємо, французького шеф-кухаря Бенуа Віольє, ресторан якого у грудні 2015 року був названий найкращим у світі, виявили мертвим у нього вдома.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Заради видобутку вугілля у Німеччині знищили село із стародавнім собором, - ВІДЕО ФОТО
- ФОТО 2017 рік став рекордним для хмарочосів, - ІНФОГРАФІКА ФОТО
- ФОТО Нацгвардія і Міноборони отримали партію бронемашин "Варта", які відправляться в зону АТО, - ФОТО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа