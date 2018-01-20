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Помер творець нової французької кухні Поль Бокюз

Йому був 91 рік
Помер французький кухар Поль Бокюз, який вважається творцем нової французької кухні. Йому був 91 рік.
Помер творець нової французької кухні Поль Бокюз Фото: apnews.com

Про це повідомляє AP.

"Месьє Поль був Францією", – висловився міністр внутрішніх справ країни Жерар Коллон.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що кухарі по всій країні "плачуть на своїх кухнях".


Фото: bourgies.com

Нову французьку кухню, про яку критики почали писати в 1960-х роках, відрізняє прагнення до простоти страви, використання сезонних продуктів, а також увага до сервірування. Напрямок став одним з найвпливовіших у світовій кухні. Бокюз вважається одним з головних його представників.

Поль Бокюз був єдиним французьким шеф-кухарем, якому Michelin присуджував три зірки протягом більш як сорока років. У 1975 році його нагородили орденом Почесного легіону.

Поль Бокюз також заснував світовий чемпіонат серед шеф-кухарів "Золотий Бокюз" (Bocuse d'Or), який проходить раз на два роки і вважається одним з найпрестижніших кулінарних конкурсів у світі.

Нагадаємо, французького шеф-кухаря Бенуа Віольє, ресторан якого у грудні 2015 року був названий найкращим у світі, виявили мертвим у нього вдома.

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20 01 2018 23:55
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