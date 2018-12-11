Помер творець персонажів Marvel Стен Лі Йому було 95 років

У Лос-Анджелесі у віці 95 років помер творець коміксів Стен Лі.

Фото: gettyimages.com

Як зазначає TMZ, останні кілька років Лі тяжко хворів. Зокрема, він переніс пневмонію і мав серйозні труднощі із зором. Стен Лі – один з основних творців персонажів всесвіту Marvel. У співпраці з кількома художниками він придумав Людину-павука, Залізну людину, Тора, Людей Ікс, Фантастичну четвірку. Стен Лі також був продюсером і актором. Він зіграв епізодичні ролі в багатьох фільмах про супергероїв Marvel.

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