CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Лос-Анджелесі у віці 95 років помер творець коміксів Стен Лі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Помер творець персонажів Marvel Стен Лі
Йому було 95 років
Фото: gettyimages.com
Як зазначає TMZ, останні кілька років Лі тяжко хворів. Зокрема, він переніс пневмонію і мав серйозні труднощі із зором.
Стен Лі – один з основних творців персонажів всесвіту Marvel. У співпраці з кількома художниками він придумав Людину-павука, Залізну людину, Тора, Людей Ікс, Фантастичну четвірку.
Стен Лі також був продюсером і актором. Він зіграв епізодичні ролі в багатьох фільмах про супергероїв Marvel.
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