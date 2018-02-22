Помер український актор Анатолій Решетніков

На 95 році життя помер народний акртист України Анатолій Решетніков.

"Сумна новина. Пішов з життя патріарх вітчизняної сцени, народний артист України Анатолій Решетніков. Актор яскравої харизми, сильного темпераменту. Пам’ятаю його чудового Соріна в "Чайці", запам’ятались інші блискучі ролі його пізнього періоду на сцені Київського театру ім. Лесі Українки", - написав у Facebook журналіст Олег Вергеліс, інформує Главком.

Журналіст додав, що останніми роками в особистому житті Решетнікова все було досить складно. Він мешкав не в своїй столичній квартирі, а в Будинку ветеранів сцени під Києвом. Звідти і пішов в інший світ.

Анатолій Решетніков народився 22 червня 1923 року в Києві. У 1948 році закінчив Київський театральний інститут.

З 1948 до 2001 року грав у Київському російському драматичному театрі ім. Лесі Українки.

Відомий за ролями Дон Жуана ("Камінний Господар"); Річарда Айрона ("У пущі"); Астров ("Дядя Ваня"); Віктора Кареніна ("Живий труп"); Шалімова ("Дачники"); Нагульнова ("Піднята цілина"); Забєліна ("Кремлівські куранти"); Родіона Миколайовича ("Старомодна комедія"); Гайдая ( "Загибель ескадри"); Маркіза де Поза ("Дон Карлос"); Дмитра Миколайовича ("Тема з варіаціями"); Гранда-Скубіка ("Самовбивця"); Лазич ("ОБЕЖ"); Шумського ("Радій, коли змушують").

Серед фільмів у його біографії — "Вогненний міст" (1958); "Далеко від Батьківщини» (1960); "П'ятірка відважних"(1970); "Стара фортеця", "Комісар Сергушин" (1973); "Захисник Сєдов" (1988);"Панове артисти" (1992); "Школа скандалу" (1999).

Про свою творчу діяльність Решетніков говорив так: "Найбільше любив і люблю ролі, за якими відчувається складна людська доля. Краща роль - та, якою можна щось сказати зі сцени, щось змінити в глядачеві, до чогось його закликати. Грати ж ролі доводилося різні, бо театр - не тільки творчість, а й служба".

З 1973 року він також займався і викладацькою діяльністю — працював у Київському інституті театрального мистецтва.

Написав книгу-спогадів "Театр — моє призначення" (Київ, видавництво "Абрис", 2002).

Нагороджений орденом "Знак Пошани" та медалями.

Нагадаємо, в Києві на 68-му році життя помер перший український космонавтЛеонід Каденюк.



