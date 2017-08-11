Помер український актор та режисер Тарас Денисенко
"Сумні новини надвечір. Щойно помер Тарас Денисенко... ... Про час похорону і прощання буде повідомлено додатково", - сказано в повідомленні прес-служби Міністерства культури України у Facebook.
На рахунку Денисенка близько 30 ролей у повнометражних художніх фільмах і телесеріалах, серед яких: У Криму завжди літо (1987), Караул (1989), Особиста зброя (1991), Фучжоу (1993), Богдан-Зиновій Хмельницький (2008), Звичайна справа (2013), Тарас Шевченко. Заповіт (1992), Острів любові (1996).
Однією з його найбільш відомих кіноробіт стала роль рядового Білика у фільмі Кисневий голод 1991 року. Стрічка отримала приз Міжнародного кінофестивалю в Салоніках. За роль у фільмі Які ж ми були молоді актор отримав приз за кращу чоловічу роль на кінофестивалі Молодість у 1985 році.
У 2015 році зняв свою єдину картину як режисер - Мій хлопчик.
Як повідомив на своїй сторінці у Facebook кінознавець Сергій Тримбач, артист помер від невиліковної хвороби.
"Пішов з життя актор Тарас Денисенко (1965-2017). Після важкої хвороби, на 53-му році життя", - написав він.
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