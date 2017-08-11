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Помер український актор та режисер Тарас Денисенко

Актору було 52 роки
У віці 52 років пішов з життя український актор, сценарист, режисер, член Національної спілки кінематографістів України, заслужений артист України Тарас Денисенко.
Помер український актор та режисер Тарас Денисенко Тарас Денисенко

"Сумні новини надвечір. Щойно помер Тарас Денисенко... ... Про час похорону і прощання буде повідомлено додатково", - сказано в повідомленні прес-служби Міністерства культури України у Facebook.

На рахунку Денисенка близько 30 ролей у повнометражних художніх фільмах і телесеріалах, серед яких: У Криму завжди літо (1987), Караул (1989), Особиста зброя (1991), Фучжоу (1993), Богдан-Зиновій Хмельницький (2008), Звичайна справа (2013), Тарас Шевченко. Заповіт (1992), Острів любові (1996).

Однією з його найбільш відомих кіноробіт стала роль рядового Білика у фільмі Кисневий голод 1991 року. Стрічка отримала приз Міжнародного кінофестивалю в Салоніках. За роль у фільмі Які ж ми були молоді актор отримав приз за кращу чоловічу роль на кінофестивалі Молодість у 1985 році.

У 2015 році зняв свою єдину картину як режисер - Мій хлопчик.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook кінознавець Сергій Тримбач, артист помер від невиліковної хвороби.

"Пішов з життя актор Тарас Денисенко (1965-2017). Після важкої хвороби, на 53-му році життя", - написав він.

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08 11 2017 06:59
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