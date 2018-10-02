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Помер український філософ Мирослав Попович

Йому було 88 років
На 88 році життя помер академік, директор Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України Мирослав Попович.
Помер український філософ Мирослав Попович Фото: theukrainians.org

Про це повідомила його колега Наталя Вяткіна з посиланням на дружину Поповича, пише "Громадське радіо".

Про смерть філософа також повідомив віце-ректор КНУ Володимир Бугров.

Інформацію підтвердив філософ Тарас Лютий.

Попович народився 12 квітня 1930 року в Житомирі. 1953 року закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. 1956 року Мирослав Попович вступає до аспірантури Інституту філософії АН України і відтоді все життя залишається його працівником. Тут він захищає кандидатську дисертацію “Ірраціоналізм у сучасній французькій філософії” (1960) і докторську дисертацію “Філософський аналіз мови науки” (1966).

1969 року – завідувач відділу логіки і методології науки, а з 2001 – директор Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. У 1992 році Мирослав Попович обраний членом-кореспондентом, у 2003 – академіком НАН України.

У 2000 році удостоєний звання "Заслужений діяч науки і техніки України", а 15 жовтня 2009 – "Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка".

Мирослав Попович автор публікацій "Григорій Сковорода". "Мировоззрение древних славян" (1985), "Микола Гоголь" (1989), "Україна і Європа: праві і ліві" (1996), "Нарис історії культури України" (1999), "Червоне століття" (2005).

Упродовж життя отримав чимало нагород включно з Орденом князя Ярослава Мудрого, Орденом "За інтелектуальну відвагу" та Орденом "Почесного легіону".

У 2001 році став лауреатом Шевченківської премії.

Нагадаємо, в Києві на 68-му році життя помер перший український космонавт Леонід Каденюк.

 

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10 02 2018 23:00
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