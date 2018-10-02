Помер український філософ Мирослав Попович
Про це повідомила його колега Наталя Вяткіна з посиланням на дружину Поповича, пише "Громадське радіо".
Про смерть філософа також повідомив віце-ректор КНУ Володимир Бугров.
Інформацію підтвердив філософ Тарас Лютий.
Попович народився 12 квітня 1930 року в Житомирі. 1953 року закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. 1956 року Мирослав Попович вступає до аспірантури Інституту філософії АН України і відтоді все життя залишається його працівником. Тут він захищає кандидатську дисертацію “Ірраціоналізм у сучасній французькій філософії” (1960) і докторську дисертацію “Філософський аналіз мови науки” (1966).
1969 року – завідувач відділу логіки і методології науки, а з 2001 – директор Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України. У 1992 році Мирослав Попович обраний членом-кореспондентом, у 2003 – академіком НАН України.
У 2000 році удостоєний звання "Заслужений діяч науки і техніки України", а 15 жовтня 2009 – "Почесний доктор Київського національного університету імені Тараса Шевченка".
Мирослав Попович автор публікацій "Григорій Сковорода". "Мировоззрение древних славян" (1985), "Микола Гоголь" (1989), "Україна і Європа: праві і ліві" (1996), "Нарис історії культури України" (1999), "Червоне століття" (2005).
Упродовж життя отримав чимало нагород включно з Орденом князя Ярослава Мудрого, Орденом "За інтелектуальну відвагу" та Орденом "Почесного легіону".
У 2001 році став лауреатом Шевченківської премії.
Нагадаємо, в Києві на 68-му році життя помер перший український космонавт Леонід Каденюк.
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