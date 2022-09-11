Помер український політик Юрій Кармазін

Йому було 66 років.

Про це повідомив голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко у Facebook.

"Пішов Юрій Кармазін. Працював із ним з 2007 по 2012. Для багатьох некомфортний був, своєрідний, але однозначно яскравий. R.I.P", – написано у повідомленні.

Кармазін довгий час працював в Одесі. Зокрема був прокурором Приморського району міста. Пізніше працював суддею Одеського обласного суду.

Кармазін був народним депутатом Верховної Ради ІІ, ІІІ, IV і VI скликань.

У різні роки входив до фракцій "Громада", "Солідарність", "Наша Україна", "Наша Україна – Народна самооборона".

Смерть політика підтвердили у його родині.