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Помер український політик Юрій Кармазін

Ольга
Матарикіна
Йому було 66 років.
Помер український політик Юрій Кармазін Фото: сторінка Юрія Кармазіна у Facebook
Про це повідомив голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко у Facebook.
 
"Пішов Юрій Кармазін. Працював із ним з 2007 по 2012. Для багатьох некомфортний був, своєрідний, але однозначно яскравий. R.I.P", – написано у повідомленні.
 
Кармазін довгий час працював в Одесі. Зокрема був прокурором Приморського району міста. Пізніше працював суддею Одеського обласного суду.
 
Кармазін був народним депутатом Верховної Ради ІІ, ІІІ, IV і VI скликань.
 
У різні роки входив до фракцій "Громада", "Солідарність", "Наша Україна", "Наша Україна – Народна самооборона".
 
Смерть політика підтвердили у його родині.
 
"З життя пішла людина-легенда. Сьогодні о 10.00 перестало битися серце Юрія Анатолійович Кармазіна – люблячого батька, чоловіка, людини,  яка вкладала душу у майбутнє країни, але серце його завжди належало лише родині. На жаль, воно перестало битися. Сім’я втратила частину себе, а країна – її творця. Царство небесне! Вічна пам'ять!", – написано на сторінці політика у Facebook.

 

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09 11 2022 16:58
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