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Помер український політик Юрій Кармазін
Фото: сторінка Юрія Кармазіна у Facebook
Про це повідомив голова Одеської районної ради Віталій Барвіненко у Facebook.
"Пішов Юрій Кармазін. Працював із ним з 2007 по 2012. Для багатьох некомфортний був, своєрідний, але однозначно яскравий. R.I.P", – написано у повідомленні.
Кармазін довгий час працював в Одесі. Зокрема був прокурором Приморського району міста. Пізніше працював суддею Одеського обласного суду.
Кармазін був народним депутатом Верховної Ради ІІ, ІІІ, IV і VI скликань.
У різні роки входив до фракцій "Громада", "Солідарність", "Наша Україна", "Наша Україна – Народна самооборона".
Смерть політика підтвердили у його родині.
"З життя пішла людина-легенда. Сьогодні о 10.00 перестало битися серце Юрія Анатолійович Кармазіна – люблячого батька, чоловіка, людини, яка вкладала душу у майбутнє країни, але серце його завжди належало лише родині. На жаль, воно перестало битися. Сім’я втратила частину себе, а країна – її творця. Царство небесне! Вічна пам'ять!", – написано на сторінці політика у Facebook.
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09 11 2022 16:58 МЕДІА
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