CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ середу, 31 жовтня, на 71-му році життя помер відомий український письменник, драматург і сценарист Богдан Жолдак.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Помер український письменник Богдан Жолдак
Відомий своїми творами "Укри", "Коли генії плачуть", "Гаряча Арктика"
Фото: thebabel.net
Про це написав на своїй сторінці у Facebook письменник Василь Трубай.
Богдан Жолдак народився 13 лютого 1948 році у Києві, в родині письменника Олеся Жолдака та поетеси Єви Нарубіної.
Він закінчив філологічний факультет Київського національного Університу ім. Шевченка. Був ведучим кількох телевізійних програм та щотижневої радіопередачі на Національному радіо. Викладав сценарну майстерність.
Відомий своїми творами "Укри", "Коли генії плачуть", "Гаряча Арктика". Є автором сценаріїв фільмів "Відьма", "Козаки йдуть!", "Іван та кобила", "Дорога на Січ".
Також, 31 жовтня помер театральний режисер, художній керівник і засновник театру драми і комедії на Лівому Березі Едуард Митницький.
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01 11 2018 09:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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