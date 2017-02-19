Помер український режисер Максим Паперник
Про онкологічне захворювання Паперника повідомили його родичі, пише видання "Гордон".
Максим Паперник народився 20 квітня 1969 року. Жив у Києві. Закінчив з відзнакою кінофакультет Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Потім закінчив факультет театральної режисури цього ж ВНЗ.
Згодом працював у Національній телекомпанії України.
З 1997 року – один із найуспішніших кліпмейкерів України.
2003 року почав знімати телевізійні та ігрові фільми. Серед відомих його робіт новорічні фільми-мюзикли "Снігова королева", "За двома зайцями", "Дванадцять стільців", музично-розважальне шоу "Народна зірка", телесеріал "Недоторканні".
Нагадаємо, сьогодні, 19 лютого, в Одесі на 64 році життя померла олімпійська чемпіонка і екс-рекордсменка світу в бігу на 800 метрів Надія Олізаренко.
Восени 2016 пішли з життя кінорежисер "Єралашу" Міхаіл Юзовський та польський режисер Анджей Вайда.
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