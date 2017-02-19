Помер український режисер Максим Паперник

Йому було 47 років

На 47-му році життя сьогодні, 19 лютого, від раку помер український кінорежисер, продюсер і кліпмейкер Максим Паперник. Серед його робіт мюзикли "Снігова королева", "За двома зайцями", "Дванадцять стільців" та музичне шоу "Народна зірка".

Про онкологічне захворювання Паперника повідомили його родичі, пише видання "Гордон".

Максим Паперник народився 20 квітня 1969 року. Жив у Києві. Закінчив з відзнакою кінофакультет Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. Потім закінчив факультет театральної режисури цього ж ВНЗ.

Згодом працював у Національній телекомпанії України.

З 1997 року – один із найуспішніших кліпмейкерів України.

2003 року почав знімати телевізійні та ігрові фільми. Серед відомих його робіт новорічні фільми-мюзикли "Снігова королева", "За двома зайцями", "Дванадцять стільців", музично-розважальне шоу "Народна зірка", телесеріал "Недоторканні".

Нагадаємо, сьогодні, 19 лютого, в Одесі на 64 році життя померла олімпійська чемпіонка і екс-рекордсменка світу в бігу на 800 метрів Надія Олізаренко.

Восени 2016 пішли з життя кінорежисер "Єралашу" Міхаіл Юзовський та польський режисер Анджей Вайда.